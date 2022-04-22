***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
22.04.2022 09:58
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
22/04/2022
Başvuru Sonucu
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetiminin, 22.04.2022 tarihli toplantısında, Yakın İzleme Pazarı'ndan bir Üst Pazar olan "Alt Pazar"a geçiş için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru işlemleri başlatılarak, ilgili mercilere başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022848
BIST
11:252.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,38
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
11:2514,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0360
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7403
En Düşük
14,6956
11:2515,9240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0255
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
15,9764
En Düşük
15,9021
11:25923,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,95
|Açılış
|: 923,50
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler11:23
|DAGHL
|25,64
|5.569.099
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|42.705.228
|% 9,64
|
|IHAAS
|20,86
|6.556.878
|% 8,36
|
|TIRE
|13,53
|50.779.772
|% 7,04
|
|BMSCH
|8,57
|64.957.777
|% 6,72
|
|OLMK
|8,31
|23.633.171
|% -8,08
|
|MANAS
|24,90
|15.890.250
|% -6,18
|
|TDGYO
|8,13
|13.951.590
|% -4,24
|
|MSGYO
|4,20
|9.278.159
|% -3,89
|
|ATLAS
|1,51
|1.702.118
|% -3,82
|
|THYAO
|39,96
|1.419.514.271
|% -0,55
|
|ASELS
|28,60
|1.379.324.908
|% 0,28
|
|SISE
|18,74
|1.229.515.733
|% 2,52
|
|EKGYO
|3,08
|702.034.491
|% -0,65
|
|PETKM
|10,91
|666.265.771
|% 1,87
|
|EKGYO
|3,08
|702.034.491
|% -0,65
|
|ODAS
|2,58
|343.544.156
|% 1,98
|
|TSKB
|2,06
|218.251.939
|% -0,48
|
|VAKBN
|4,80
|360.579.995
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,34
|371.210.188
|% -0,19
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7333
|14,7387
|% 0,25
|
|Euro
|15,9114
|15,9212
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,9634
|19,0585
|% -0,71
|
|Frank
|15,3690
|15,4616
|% 0,07
|
|Riyal
|3,9177
|3,9373
|% 0,23
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|-3,62
|
|Altın Gr.
|924
|924
|1,39
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,74
|