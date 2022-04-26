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***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu

26.04.2022 10:10
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu


***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )

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Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
22/04/2022
Başvuru Sonucu
Olumlu
Açıklamalar

         Borsa İstanbul'un 25.04.2022 tarihli KAP açıklamasında Şirketimiz paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. maddesi kapsamında, 27/04/2022 tarihinden itibaren bir üst pazar olan Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildiği açıklanmıştır.
 
Saygılarımızla,
 
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023694


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ACSEL 43,12 24.888.065 % 10,00  
DAGHL 31,02 1.782.875 % 10,00  
UFUK 23,60 633.282 % 9,97  
KLSYN 2,34 20.087.137 % 9,86  
ESCOM 8,93 6.192.168 % 7,59  
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10:25 Alış Satış %  
Dolar 14,7858 14,7910 % 0,16  
Euro 15,8300 15,8400 % -0,57  
Sterlin 18,7435 18,8375 % -0,17  
Frank 15,3441 15,4365 % 0,03  
Riyal 3,9294 3,9491 % 0,03  
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10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 0,96  
Altın Gr. 905 905 2,87  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,61 23,63 0,00  
Gümüş Gr. 11,25 11,27 0,03  
B. Petrol 103 103 0,58  
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