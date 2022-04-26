***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar TarihiOrtaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAlt PazarBaşvuru Tarihi22/04/2022Başvuru SonucuOlumluAçıklamalarBorsa İstanbul'un 25.04.2022 tarihli KAP açıklamasında Şirketimiz paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. maddesi kapsamında, 27/04/2022 tarihinden itibaren bir üst pazar olan Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildiği açıklanmıştır.Saygılarımızla,UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023694BIST