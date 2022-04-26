***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
26.04.2022 10:10
***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
22/04/2022
Başvuru Sonucu
Olumlu
Açıklamalar
Borsa İstanbul'un 25.04.2022 tarihli KAP açıklamasında Şirketimiz paylarının, Kotasyon Yönergesi'nin 36. maddesi kapsamında, 27/04/2022 tarihinden itibaren bir üst pazar olan Alt Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verildiği açıklanmıştır.
Saygılarımızla,
UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023694
BIST
10:252.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,27
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.507
En Düşük
2.498
10:2514,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0233
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,8004
En Düşük
14,7663
10:2515,8400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0900
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8800
En Düşük
15,8400
10:25902,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,97
|Açılış
|: 902,90
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler10:25
|ACSEL
|43,12
|24.888.065
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|1.782.875
|% 10,00
|
|UFUK
|23,60
|633.282
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,34
|20.087.137
|% 9,86
|
|ESCOM
|8,93
|6.192.168
|% 7,59
|
|EUHOL
|2,83
|1.813.204
|% -9,87
|
|ISBTR
|54.101,00
|54.101
|% -6,56
|
|KGYO
|4,93
|9.385.391
|% -3,90
|
|LIDFA
|6,12
|4.540.696
|% -3,62
|
|ATLAS
|1,36
|820.209
|% -3,55
|
|KONTR
|157,50
|254.932.184
|% 1,03
|
|SMRTG
|18,84
|31.710.733
|% 1,07
|
|BASGZ
|18,48
|30.230.233
|% 0,49
|
|ISDMR
|27,22
|23.666.182
|% 3,66
|
|KLSYN
|2,34
|20.087.137
|% 9,86
|
|KLSYN
|2,34
|20.087.137
|% 9,86
|
|CONSE
|4,18
|10.623.116
|% 1,46
|
|BIOEN
|5,74
|12.988.756
|% 3,99
|
|KGYO
|4,93
|9.385.391
|% -3,90
|
|KONTR
|157,50
|254.932.184
|% 1,03
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7858
|14,7910
|% 0,16
|
|Euro
|15,8300
|15,8400
|% -0,57
|
|Sterlin
|18,7435
|18,8375
|% -0,17
|
|Frank
|15,3441
|15,4365
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9294
|3,9491
|% 0,03
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|0,96
|
|Altın Gr.
|905
|905
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,03
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,58
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 71 artarak (% 0.92 ) 2, 808
-
10:40
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TRKCM, SODA
-
10:40XU100
Endeks 2, 506 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 6, 895.00 milyon TL de
-
10:40KAPLM
Yüzde 5.08 oranında artışla 62.00 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 918 adet işlem
-
10:39BIOEN
Yüzde 4.17 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 349, 923 adet işlem