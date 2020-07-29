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***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.07.2020 19:17
GÜNCEL HABERLER



***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@ufukyyg.com.tr
levent.tasci@yildizholding.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul 0216 525 25 00 0216 570 15 55
0216 524 29 34

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
LEVENT TAŞÇI MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.05.2019 02165242934 levent.tasci@yildizholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme 212696/703009

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
İBRAHİM TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil Hayır
REŞAT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Üst Düzey Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AHMET MURAT YALNIZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Risk komitesi üyesi
SELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi üyesi, Riskin erken saptanması komitesi başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863707


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IHYAY 1,43 136.343.806 % 10,00  
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Riyal 1,8550 1,8643 % 0,69  
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Altın Gr. 440 440 3,26  
Cumhuriyet 2.885 2.927 31,20  
Tam 2.972 3.017 38,70  
Yarım 1.442 1.468 14,50  
Çeyrek 723 736 8,60  
Gümüş.Ons 24,26 24,29 -0,13  
Gümüş Gr. 5,43 5,44 -0,00  
B. Petrol 43,98 43,98 0,37  
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