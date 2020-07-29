***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postainfo@ufukyyg.com.trlevent.tasci@yildizholding.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKısıklı Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Üsküdar/İstanbul 0216 525 25 00 0216 570 15 550216 524 29 34Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoLEVENT TAŞÇI MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.05.2019 02165242934 levent.tasci@yildizholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme 212696/703009Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM TAŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Yıldız Holding A.Ş. Hukuk İşleri Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil HayırREŞAT KARABIYIK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Üst Düzey Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiAHMET MURAT YALNIZOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu üyeliği Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Risk komitesi üyesiSELİM İMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil HayırÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 14.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi üyesi, Riskin erken saptanması komitesi başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863707BIST