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***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

30.04.2020 20:02
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***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2020
Karar Sayısı
2020/08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

A)     Şirketimizin 01.01.2020 -31.03.2020 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
  
B)     
 
Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
C)     Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
D)     Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemi finansal tablo ve faaliyet raporunun 30.04.2020 tarih ve 2020/08 no'lu yönetim kurulu kararı ile onaylandığını,  Beyan ederiz.
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş.
Reşat karabıyık                                           Ahmet Murat YALNIZOĞLU                 Hüseyin Avni METİNKALE
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı            Denetimden Sorumlu Komite Üyesi        Genel Müdür




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841977


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