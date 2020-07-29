***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliği gereğince-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Ahmet Murat Yalnızoğlu'nun, Komite Üyeliğine Ömer Faruk Sevgili'nin seçilmelerine karar verilmiştir.-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı'na Ömer Faruk Sevgili'nin, Komite Üyeliğine Ahmet Murat Yalnızoğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ahmet Murat Yalnızoğlu'nun, Komite üyeliklerine Reşat Karabıyık ve Levent Taşçı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863709BIST