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***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

29.07.2020 19:18
GÜNCEL HABERLER



***UFUK*** UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim kurulumuz aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II N17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliği gereğince
-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Ahmet Murat Yalnızoğlu'nun, Komite Üyeliğine Ömer Faruk Sevgili'nin seçilmelerine karar verilmiştir.
-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığı'na Ömer Faruk Sevgili'nin, Komite Üyeliğine Ahmet Murat Yalnızoğlu'nun seçilmelerine karar verilmiştir.
-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ahmet Murat Yalnızoğlu'nun, Komite üyeliklerine Reşat Karabıyık ve Levent Taşçı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863709


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Tam 2.972 3.017 39,00  
Yarım 1.443 1.468 14,60  
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