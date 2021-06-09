***UKA* *TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
09.06.2021 16:22
21 Tarihli Fon Fiyatı 1,218750
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941403
BIST
17:141.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:148,5868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0184
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1410,4818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:14522,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,72
|Açılış
|: 522,16
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:14
|YAYLA
|4,19
|21.994.174
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.606.538
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.771
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.488.417
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,76
|3.986.787
|% -6,34
|
|NUGYO
|11,95
|8.456.809
|% -6,27
|
|SANFM
|14,18
|3.581.185
|% -6,09
|
|METUR
|7,07
|19.622.150
|% -5,73
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|634.462.498
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|391.452.551
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,26
|291.793.708
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,06
|215.755.489
|% 5,10
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5849
|8,5868
|% -0,21
|
|Euro
|10,4782
|10,4818
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0942
|12,1549
|% -0,40
|
|Frank
|9,5617
|9,6193
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2811
|2,2926
|% -0,28
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|3.456
|3.509
|-7,00
|
|Tam
|3.438
|3.527
|-7,34
|
|Yarım
|1.662
|1.706
|-3,55
|
|Çeyrek
|834
|853
|-1,78
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,68
|7,69
|0,04
|
Seans Raporu
17:14
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17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
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17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem
-
17:21TMPOL
Yüzde 8.25 oranında artışla 15.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 403, 899 adet işlem
-
17:19ARDYZ
Yüzde 4.11 oranında artışla 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 007, 307 adet işlem
-
17:17YAYLA
Yüzde 9.19 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 016, 596 adet işlem