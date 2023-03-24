***ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***ULAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [ULAS]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi24/03/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi24/03/2023Sıra Açma Saati12:30AçıklamalarULAS.E pay sırası, ilgili Genel Kurul kararlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 12:30'da işleme açılacak, sırada 12:30 - 12:40 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 12:45'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127637BIST