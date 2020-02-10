***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2020 15:56
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818041
BIST
17:33117.472
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -3.542,79
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
17:336,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
17:336,5866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
17:33304,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,81
|Açılış
|: 304,56
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|48.856.306
|% 19,92
|
|SAYAS
|3,13
|10.632.441
|% 14,65
|
|ATLAS
|1,89
|31.289.107
|% 12,50
|
|TSPOR
|3,49
|929.085.001
|% 10,09
|
|BOSSA
|9,68
|53.645.159
|% 10,00
|
|DOKTA
|46,80
|64.822.807
|% -14,05
|
|IZTAR
|2,91
|887.364
|% -12,08
|
|GYHOL
|25,88
|10.159.659
|% -11,37
|
|LINK
|29,52
|4.145.684
|% -11,35
|
|BURVA
|14,49
|158.870
|% -11,10
|
|THYAO
|13,97
|1.949.249.521
|% -3,46
|
|TSPOR
|3,49
|929.085.001
|% 10,09
|
|PETKM
|3,93
|635.633.552
|% -4,38
|
|ASELS
|23,78
|587.749.461
|% -2,78
|
|KRDMD
|2,80
|569.209.238
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,22
|414.347.940
|% -0,81
|
|TSPOR
|3,49
|929.085.001
|% 10,09
|
|EKGYO
|1,63
|397.087.239
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,80
|569.209.238
|% -4,44
|
|ODAS
|2,10
|409.564.875
|% -5,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7587
|7,7976
|% 0,39
|
|Frank
|6,1289
|6,1659
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5989
|1,6070
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.575
|4,31
|
|Altın Gr.
|305
|305
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.014
|2.045
|4,00
|
|Tam
|2.008
|2.058
|7,83
|
|Yarım
|971
|996
|3,79
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|-0,65
|