***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 13:58
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821984
BIST
14:51112.277
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -2.893,93
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.353
14:516,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,1710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1741
En Düşük
6,1506
14:516,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0604
|Açılış
|: 6,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7610
En Düşük
6,6963
14:51327,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,20
|Açılış
|: 327,19
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
327,61
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,24
|45.356.162
|% 10,20
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|FMIZP
|49,66
|37.975.243
|% 7,68
|
|ALGYO
|15,65
|127.811.064
|% -12,08
|
|TSPOR
|5,49
|39.738.805
|% -10,00
|
|HALKS
|3,24
|135.239
|% -10,00
|
|SNPAM
|5,68
|1.704.850
|% -9,84
|
|BJKAS
|2,52
|15.592.473
|% -9,35
|
|THYAO
|12,61
|1.681.970.847
|% -4,76
|
|ASELS
|28,04
|814.883.202
|% -3,31
|
|KRDMD
|2,79
|637.992.541
|% -4,12
|
|IHLGM
|1,33
|473.187.248
|% 0,00
|
|GARAN
|10,31
|300.046.413
|% -3,01
|
|IHLGM
|1,33
|473.187.248
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,79
|637.992.541
|% -4,12
|
|EKGYO
|1,50
|293.344.832
|% -1,32
|
|THYAO
|12,61
|1.681.970.847
|% -4,76
|
|ODAS
|2,10
|243.471.344
|% -3,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9243
|7,9640
|% 0,07
|
|Frank
|6,3330
|6,3711
|% 0,91
|
|Riyal
|1,6403
|1,6486
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|13,35
|
|Altın Gr.
|327
|327
|3,11
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|18,00
|
|Tam
|2.158
|2.212
|21,93
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|10,61
|
|Çeyrek
|523
|535
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,04
|
|B. Petrol
|51,70
|51,70
|-1,11
|