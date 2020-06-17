***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 12:50
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851526
BIST
14:04111.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 100,20
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
14:046,8506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
14:047,7054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
14:04378,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -1,77
|Açılış
|: 378,53
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|168.529.094
|% 9,99
|
|SNPAM
|8,71
|5.465.128
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|69.333.272
|% 9,94
|
|BAYRK
|8,42
|14.853.023
|% 9,92
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|MSGYO
|2,66
|40.917.222
|% -9,83
|
|EMNIS
|3,53
|49.952
|% -9,72
|
|DAGHL
|9,20
|5.954.807
|% -9,63
|
|AYCES
|38,00
|132.783
|% -7,90
|
|ECILC
|6,42
|823.898.616
|% 5,25
|
|ASELS
|32,20
|484.105.821
|% -0,98
|
|GARAN
|8,16
|475.559.892
|% -0,61
|
|GUSGR
|4,40
|326.912.653
|% 3,77
|
|ODAS
|2,15
|309.320.381
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|149.945.758
|% 3,80
|
|IEYHO
|0,95
|166.528.502
|% 5,56
|
|ODAS
|2,15
|309.320.381
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|266.954.571
|% -0,52
|
|ECILC
|6,42
|823.898.616
|% 5,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5862
|8,6293
|% 0,02
|
|Frank
|7,1830
|7,2262
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8198
|1,8289
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|-7,92
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.472
|-8,40
|
|Tam
|2.524
|2.537
|-12,40
|
|Yarım
|1.230
|1.240
|-4,20
|
|Çeyrek
|617
|621
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,72
|40,72
|-0,24
|
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