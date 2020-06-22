***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2020 10:01
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852224
BIST
11:20115.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 1.595,88
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.217
En Düşük
114.267
11:206,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8578
En Düşük
6,8353
11:207,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0374
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,6905
En Düşük
7,6418
11:20385,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,03
|Açılış
|: 385,03
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,35
|23.461.866
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|6.883.269
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|DGKLB
|2,26
|80.455.932
|% 9,71
|
|KPHOL
|3,86
|12.997
|% 9,04
|
|RTALB
|29,24
|6.144.464
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|2.860.830
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.292.585
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|16.988.345
|% -9,85
|
|VAKBN
|5,45
|1.075.899.962
|% 3,22
|
|GARAN
|8,60
|1.024.826.875
|% 3,24
|
|HALKB
|6,56
|670.431.858
|% 7,36
|
|THYAO
|12,76
|627.714.420
|% 1,92
|
|AKBNK
|6,17
|450.821.010
|% 3,01
|
|VAKBN
|5,45
|1.075.899.962
|% 3,22
|
|GARAN
|8,60
|1.024.826.875
|% 3,24
|
|HALKB
|6,56
|670.431.858
|% 7,36
|
|YKBNK
|2,46
|239.003.780
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,89
|170.716.443
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4870
|8,5296
|% 0,70
|
|Frank
|7,1808
|7,2241
|% 0,31
|
|Riyal
|1,8212
|1,8303
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|3,30
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.500
|2.514
|27,70
|
|Tam
|2.566
|2.578
|26,40
|
|Yarım
|1.250
|1.261
|13,80
|
|Çeyrek
|627
|631
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,05
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|B. Petrol
|42,26
|42,26
|0,07
|
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