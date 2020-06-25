***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 12:25
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852808
BIST
16:18114.262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -187,00
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
16:186,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
16:187,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0257
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
16:18389,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,94
|Açılış
|: 389,15
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|257.785.548
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|32.966.433
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.880.746
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.965.912
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,12
|75.545.009
|% -7,73
|
|GUSGR
|4,36
|996.112.566
|% -7,23
|
|GARAN
|8,22
|856.472.982
|% 0,37
|
|HALKB
|6,34
|776.288.333
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,04
|721.859.853
|% -3,18
|
|ODAS
|2,31
|699.631.874
|% 4,52
|
|CEMAS
|1,49
|609.347.079
|% 4,20
|
|IEYHO
|0,94
|331.394.515
|% 5,62
|
|ODAS
|2,31
|699.631.874
|% 4,52
|
|EKGYO
|1,90
|501.637.753
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|721.859.853
|% -3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4916
|8,5342
|% 0,08
|
|Frank
|7,1923
|7,2356
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|4,53
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.540
|4,30
|
|Tam
|2.594
|2.607
|6,30
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|3,10
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,76
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,04
|
|B. Petrol
|39,73
|39,73
|-0,58
|