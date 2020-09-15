***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2020 17:05
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875133
BIST
16:541.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.119
En Düşük
1.111
16:547,4891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
16:548,8797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0079
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,9259
En Düşük
8,8633
16:54471,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,47
|Açılış
|: 471,24
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
474,85
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler16:54
|RYSAS
|7,15
|147.317.916
|% 10,00
|
|EUKYO
|2,31
|8.229.756
|% 10,00
|
|CRFSA
|12,32
|4.013.647
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|848.416
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|1.033.137
|% 10,00
|
|PKENT
|985,60
|1.018.125
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|51.655.418
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,94
|40.005.670
|% -9,85
|
|METUR
|5,49
|3.949.937
|% -8,50
|
|GSRAY
|3,67
|79.014.572
|% -8,25
|
|PETKM
|4,39
|1.332.937.814
|% 2,09
|
|KRDMD
|3,13
|1.212.616.228
|% -0,63
|
|ECILC
|6,98
|513.485.998
|% 5,28
|
|SISE
|6,39
|461.507.726
|% -0,62
|
|TUPRS
|81,65
|377.554.630
|% 0,37
|
|KRDMD
|3,13
|1.212.616.228
|% -0,63
|
|PETKM
|4,39
|1.332.937.814
|% 2,09
|
|IHLAS
|1,08
|214.488.557
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,48
|208.573.981
|% 2,07
|
|DOHOL
|2,23
|282.498.658
|% 3,72
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4827
|7,4891
|% 0,07
|
|Euro
|8,8681
|8,8797
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,6232
|9,6714
|% 0,42
|
|Frank
|8,2297
|8,2793
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% 0,08
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-5,88
|
|Altın Gr.
|471
|471
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.132
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|0,68
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|0,33
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|27,00
|27,04
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,00
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|0,17
|