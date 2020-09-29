***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 16:53
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877216
BIST
17:191.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,99
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:197,8410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0404
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:199,2085
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1044
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:19476,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,38
|Açılış
|: 476,63
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,40
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:19
|ISGSY
|10,12
|22.254.678
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|728.601
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|METUR
|8,66
|11.661.551
|% -9,03
|
|SISE
|7,37
|4.112.726.668
|% -5,15
|
|GARAN
|6,91
|1.319.011.717
|% -1,14
|
|ASELS
|17,63
|1.011.577.867
|% 0,97
|
|KRDMD
|3,27
|916.037.335
|% 0,93
|
|TRKCM
|4,81
|604.314.546
|% -5,69
|
|SISE
|7,37
|4.112.726.668
|% -5,15
|
|KRDMD
|3,27
|916.037.335
|% 0,93
|
|CEMAS
|1,70
|436.026.176
|% 3,03
|
|ODAS
|2,72
|548.468.785
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.319.011.717
|% -1,14
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8371
|7,8410
|% 0,52
|
|Euro
|9,1954
|9,2085
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,0583
|10,1088
|% 0,72
|
|Frank
|8,4971
|8,5483
|% 1,04
|
|Riyal
|2,0861
|2,0966
|% 0,55
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|7,95
|
|Altın Gr.
|476
|476
|3,61
|
|Cumhuriyet
|3.148
|3.195
|38,00
|
|Tam
|3.131
|3.210
|35,09
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|16,97
|
|Çeyrek
|759
|776
|8,49
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,10
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|-0,52
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:31ISKUR
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 450, 001.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2 adet işlem
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17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 4 kaybederek (% -0.43 ) 1, 251
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17:30XU100
Endeks 1, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 18, 954.00 milyon TL de
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17:30TRCAS
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 190 adet işlem
-
17:29ANACM
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 365, 810 adet işlem