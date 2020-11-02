***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:00
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885304
BIST
12:481.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 21,35
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.136
En Düşük
1.118
12:488,3915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0459
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:489,7745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1035
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:48509,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,44
|Açılış
|: 509,92
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:48
|KARTN
|1.994,00
|8.538.308
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.484.258
|% 9,99
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,61
|2.103.918.191
|% 2,35
|
|ASELS
|17,79
|771.947.345
|% 6,21
|
|SISE
|6,28
|560.069.455
|% 2,45
|
|KRDMD
|3,28
|547.316.406
|% 5,81
|
|GARAN
|6,68
|540.461.544
|% 1,21
|
|TSKB
|2,61
|2.103.918.191
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,28
|547.316.406
|% 5,81
|
|EKGYO
|1,73
|230.686.066
|% 0,58
|
|SKBNK
|1,84
|191.145.548
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,19
|199.630.976
|% 1,86
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3885
|8,3915
|% 0,55
|
|Euro
|9,7653
|9,7745
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,7939
|10,8481
|% 0,18
|
|Frank
|9,1181
|9,1730
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2326
|2,2438
|% 0,63
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|9,31
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,54
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|31,00
|
|Tam
|3.359
|3.443
|27,66
|
|Yarım
|1.623
|1.666
|13,38
|
|Çeyrek
|814
|833
|6,69
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,14
|
|B. Petrol
|37,24
|37,24
|-0,70
|