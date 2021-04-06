***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.04.2021 14:00
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923780
BIST
14:001.429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,95
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.429
14:008,1464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0443
|Açılış
|: 8,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
14:009,6261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0349
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6516
En Düşük
9,5657
14:00454,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,57
|Açılış
|: 454,58
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,74
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler14:00
|NTGAZ
|12,43
|419.774
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|150.766
|% 10,00
|
|DOCO
|713,30
|116.299.974
|% 9,99
|
|JANTS
|994,00
|197.306.196
|% 9,99
|
|SNKRN
|42,34
|3.356.927
|% 9,97
|
|IEYHO
|1,17
|41.390.549
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|72.814.264
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|SNPAM
|21,40
|125.130
|% -8,15
|
|OZBAL
|8,37
|22.099.726
|% -8,12
|
|EKGYO
|1,96
|648.841.231
|% -2,97
|
|GARAN
|6,88
|599.796.671
|% -0,29
|
|BJKAS
|8,43
|535.466.074
|% 1,81
|
|KOZAL
|124,40
|503.225.962
|% -1,35
|
|FENER
|37,98
|486.054.053
|% 0,58
|
|EKGYO
|1,96
|648.841.231
|% -2,97
|
|GARAN
|6,88
|599.796.671
|% -0,29
|
|TSKB
|1,38
|120.604.390
|% -0,72
|
|BJKAS
|8,43
|535.466.074
|% 1,81
|
|IHLGM
|1,13
|59.869.515
|% -2,59
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1415
|8,1464
|% 0,55
|
|Euro
|9,6173
|9,6261
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,2533
|11,3098
|% 0,24
|
|Frank
|8,6585
|8,7106
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1695
|2,1803
|% 0,78
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|3,93
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.000
|3.048
|19,00
|
|Tam
|2.987
|3.063
|17,03
|
|Yarım
|1.444
|1.482
|8,24
|
|Çeyrek
|724
|741
|4,12
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,05
|
|B. Petrol
|62,87
|62,87
|0,72
|