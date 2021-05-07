***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 12:41
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935208
BIST
13:571.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,03
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
13:578,2811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
13:5710,0069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
13:57484,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,24
|Açılış
|: 484,81
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler13:57
|IHGZT
|1,43
|7.162.667
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|893.288
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|4.469.094
|% 9,99
|
|AYCES
|80,65
|1.479.973
|% 9,73
|
|IDEAS
|74,40
|1.311.303
|% 9,57
|
|VAKFN
|15,54
|4.813.639
|% -9,97
|
|ORMA
|32,50
|345.055
|% -8,45
|
|ITTFH
|1,92
|63.354.800
|% -7,69
|
|AYEN
|6,50
|74.098.094
|% -6,74
|
|AKSA
|16,08
|65.836.288
|% -6,35
|
|PETKM
|6,53
|4.131.692.541
|% -5,36
|
|KOZAL
|129,10
|1.252.118.778
|% 5,39
|
|GARAN
|7,61
|922.613.174
|% 2,98
|
|KRDMD
|8,26
|740.501.733
|% -0,24
|
|TUPRS
|95,85
|654.487.226
|% 4,53
|
|PETKM
|6,53
|4.131.692.541
|% -5,36
|
|TSKB
|1,30
|319.658.726
|% 4,84
|
|YKBNK
|2,11
|388.318.165
|% 1,44
|
|SKBNK
|1,18
|145.663.111
|% 2,61
|
|GARAN
|7,61
|922.613.174
|% 2,98
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2789
|8,2811
|% 0,14
|
|Euro
|10,0026
|10,0069
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,4879
|11,5455
|% 0,31
|
|Frank
|9,0733
|9,1280
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2011
|2,2121
|% 0,14
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|5,85
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,36
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|0,12
|