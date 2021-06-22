***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 17:32
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943594
BIST
17:411.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
17:418,6742
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0958
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6570
17:4110,3272
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -0,1299
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
17:41496,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -6,72
|Açılış
|: 496,09
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,49
BIST En Aktif Hisseler17:39
|VAKFN
|10,57
|164.615.542
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.962.441
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.612.458
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.463.653
|% 9,97
|
|ISGSY
|10,29
|34.810.865
|% 9,94
|
|MERIT
|16,92
|1.117.190
|% -10,00
|
|BOBET
|5,65
|1.024.955.539
|% -9,89
|
|MARKA
|4,95
|1.052.252
|% -5,53
|
|MAALT
|203,40
|17.115.342
|% -4,73
|
|POLTK
|356,80
|3.595.440
|% -4,32
|
|THYAO
|14,76
|1.549.085.462
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.024.955.539
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|824.128.671
|% 1,59
|
|BERA
|15,08
|528.614.008
|% -1,05
|
|HALKB
|5,22
|519.384.436
|% 5,03
|
|EKGYO
|2,16
|511.393.948
|% 1,41
|
|BOBET
|5,65
|1.024.955.539
|% -9,89
|
|YKBNK
|2,18
|365.067.310
|% 0,93
|
|THYAO
|14,76
|1.549.085.462
|% 1,17
|
|HALKB
|5,22
|519.384.436
|% 5,03
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6658
|8,6724
|% -1,11
|
|Euro
|10,3175
|10,3259
|% -1,25
|
|Sterlin
|12,0294
|12,0897
|% -1,27
|
|Frank
|9,3928
|9,4494
|% -1,29
|
|Riyal
|2,3055
|2,3170
|% -1,12
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,43
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-6,88
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,80
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,12
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,10
|
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