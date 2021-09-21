***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2021 10:02
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964643
BIST
11:261.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,00
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.400
11:268,6257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0390
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6740
En Düşük
8,6072
11:2610,1260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0349
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1099
11:26488,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,79
|Açılış
|: 488,80
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KTSKR
|64,25
|24.788.405
|% 9,92
|
|KRGYO
|6,00
|11.756.466
|% 9,89
|
|BALAT
|10,38
|224.997
|% 9,73
|
|IHYAY
|0,80
|6.506.119
|% 8,11
|
|GARFA
|12,20
|6.393.346
|% 7,96
|
|NUGYO
|11,91
|9.950.304
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|22.996.810
|% -9,85
|
|HUBVC
|11,06
|50.654.010
|% -4,74
|
|NIBAS
|9,70
|6.510.370
|% -4,53
|
|SELGD
|4,93
|1.393.083
|% -3,90
|
|THYAO
|12,98
|453.936.520
|% 1,33
|
|GARAN
|9,20
|370.439.344
|% 1,32
|
|TEZOL
|17,40
|229.365.054
|% -3,01
|
|SISE
|8,26
|224.791.605
|% 0,73
|
|TUPRS
|109,10
|197.284.552
|% 1,49
|
|YKBNK
|2,40
|131.738.470
|% 0,84
|
|GARAN
|9,20
|370.439.344
|% 1,32
|
|THYAO
|12,98
|453.936.520
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,79
|59.723.620
|% 0,56
|
|SISE
|8,26
|224.791.605
|% 0,73
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6195
|8,6243
|% -0,47
|
|Euro
|10,1168
|10,1258
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,7776
|11,8367
|% -0,19
|
|Frank
|9,2771
|9,3330
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2951
|2,3066
|% -0,39
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,52
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,22
|0,01
|
|B. Petrol
|75,05
|75,05
|1,13
|