ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler11:07
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,3275
|17,3311
|% 0,00
|Euro
|18,3076
|18,3233
|% 0,55
|Sterlin
|21,2498
|21,3563
|% 0,39
|Frank
|17,8950
|18,0028
|% 0,30
|Riyal
|4,6051
|4,6282
|% -0,02
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-0,18
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,03
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|Tam
|6.795
|6.896
|-8,00
|Yarım
|3.336
|3.373
|-4,00
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-2,00
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,10
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,05
|B. Petrol
|115
|115
|1,25
Seans Raporu 11:07
- 11:22GOODY Yüzde 6.72 oranında artışla 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 619, 810 adet işlem
- 11:20XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 17 artarak (% 1.55 ) 2, 828
- 11:20XU100 Endeks 2, 573 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 11, 396.00 milyon TL de
- 11:20ADEL Yüzde 5.10 oranında artışla 24.74 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 331 adet işlem
- 11:19YYLGD Yüzde 4.31 oranında artışla 17.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 706, 262 adet işlem