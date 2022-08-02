***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2022 11:04
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050940
BIST
10:572.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 17,36
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.678
En Düşük
2.657
10:5717,9562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0704
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9595
En Düşük
17,8517
10:5718,3733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:571.023,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.023,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:54
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|PRKME
|8,79
|31.432.794
|% 9,46
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|3.562.780
|% -9,95
|
|IMASM
|65,05
|22.414.916
|% -7,14
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|TATGD
|17,58
|42.036.199
|% -6,49
|
|IHGZT
|0,79
|8.160.493
|% -5,95
|
|THYAO
|52,10
|1.258.023.800
|% 1,17
|
|SASA
|49,20
|831.253.196
|% 5,81
|
|SISE
|22,88
|734.994.580
|% -0,95
|
|EREGL
|28,20
|367.056.029
|% 0,57
|
|KRDMD
|11,33
|292.624.344
|% 1,98
|
|EKGYO
|3,17
|278.574.996
|% 0,96
|
|TSKB
|2,69
|202.114.123
|% 2,28
|
|ODAS
|3,90
|177.878.261
|% 0,26
|
|SKBNK
|1,73
|74.625.817
|% 2,37
|
|YKBNK
|4,87
|199.889.169
|% 0,41
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9458
|17,9597
|% 0,41
|
|Euro
|18,3524
|18,3691
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,8329
|21,9424
|% -0,15
|
|Frank
|18,7751
|18,8882
|% 0,04
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,26
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,13
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.824
|6.881
|-2,00
|
|Yarım
|3.325
|3.364
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,19
|
Seans Raporu
10:54
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