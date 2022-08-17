***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2022 10:04
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056167
BIST
18:052.913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
0
En Düşük
0
18:0517,9686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0547
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9686
En Düşük
17,8970
18:0518,2595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
18:051.026,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.026,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RUBNS
|17,53
|42.472.444
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,76
|15.652.892
|% 0,00
|
|SUNTK
|23,80
|16.178.845
|% 0,00
|
|SUWEN
|21,88
|22.029.635
|% 0,00
|
|YYLGD
|18,02
|56.661.951
|% 0,00
|
|RUBNS
|17,53
|42.472.444
|% 0,00
|
|PRDGS
|2,76
|15.652.892
|% 0,00
|
|SUNTK
|23,80
|16.178.845
|% 0,00
|
|SUWEN
|21,88
|22.029.635
|% 0,00
|
|YYLGD
|18,02
|56.661.951
|% 0,00
|
|THYAO
|67,85
|9.333.432.975
|% 0,00
|
|TUPRS
|299,90
|4.731.487.097
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,58
|2.827.446.945
|% 0,00
|
|GARAN
|19,30
|2.414.137.756
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,60
|3.284.230.289
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.716.100.349
|% 0,00
|
|TSKB
|3,86
|1.537.714.525
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,18
|1.824.896.357
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,46
|1.236.586.206
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9568
|17,9700
|% 0,31
|
|Euro
|18,2546
|18,2649
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,6784
|21,7871
|% 0,40
|
|Frank
|18,7978
|18,9111
|% 0,10
|
|Riyal
|4,7699
|4,7938
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|2,12
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|4,84
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.895
|6.955
|4,00
|
|Yarım
|3.360
|3.400
|2,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,05
|
|B. Petrol
|93,15
|93,15
|0,81
|