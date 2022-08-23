***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2022 10:01
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057684
BIST
11:163.099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 36,41
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:1618,1325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0673
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1325
En Düşük
18,0210
11:1618,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:161.014,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,45
|Açılış
|: 1.014,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.014,20
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler11:16
|BFREN
|1.306,80
|12.402.382
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.266.107
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,03
|60.761.809
|% 8,53
|
|CMBTN
|349,00
|29.986.929
|% 7,92
|
|OYLUM
|3,58
|29.015.960
|% -6,53
|
|KGYO
|17,68
|13.536.198
|% -5,96
|
|PSGYO
|4,09
|79.340.203
|% -3,76
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|PRDGS
|3,13
|16.218.023
|% -3,40
|
|THYAO
|68,45
|1.502.555.664
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,99
|1.122.689.968
|% 3,45
|
|AKBNK
|11,11
|1.107.484.559
|% 3,25
|
|EREGL
|29,86
|862.859.904
|% 1,43
|
|GARAN
|21,94
|834.098.687
|% 4,48
|
|EKGYO
|3,90
|810.082.332
|% 0,52
|
|YKBNK
|5,99
|1.122.689.968
|% 3,45
|
|ALBRK
|2,20
|284.797.056
|% 5,26
|
|AKBNK
|11,11
|1.107.484.559
|% 3,25
|
|ISCTR
|7,92
|733.604.745
|% 6,17
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1193
|18,1325
|% 0,37
|
|Euro
|17,9972
|18,0080
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,2716
|21,3783
|% 0,47
|
|Frank
|18,6988
|18,8114
|% 0,30
|
|Riyal
|4,8125
|4,8367
|% 0,44
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,74
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|5,13
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.825
|6.884
|2,00
|
|Yarım
|3.325
|3.365
|0,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,06
|
|B. Petrol
|97,52
|97,52
|1,04
|
Seans Raporu
11:16
daha fazla
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11:31FLAP
Yüzde 7.58 oranında artışla 6.67 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 201, 877 adet işlem
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11:30XU100
Endeks 3, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 23 üstünde . İşlem hacmi 18, 614.00 milyon TL de
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11:30DMSAS
Yüzde 8.29 oranında artışla 9.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 983, 943 adet işlem
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11:29GOLTS
Yüzde 7.27 oranında artışla 80.45 lira fiyatla işlem gören hissede 544, 528 adet işlem
-
11:28EGEEN
Yüzde 5.10 oranında artışla 2, 407.90 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 961 adet işlem