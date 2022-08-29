***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 12:44
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058828
BIST
12:483.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -21,58
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
12:4818,1941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0293
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1989
En Düşük
18,1496
12:4818,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0304
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1299
En Düşük
18,0156
12:481.006,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,95
|Açılış
|: 1.006,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler12:48
|DYOBY
|18,64
|63.540.300
|% 9,97
|
|UZERB
|42,78
|305.663
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|38.748.339
|% 9,95
|
|BRMEN
|2,65
|586.260
|% 9,50
|
|SERVE
|36,44
|140.039
|% 9,43
|
|MTRKS
|65,15
|3.233.115
|% -9,95
|
|KAPLM
|58,45
|657.913
|% -9,94
|
|SILVR
|25,54
|2.253.318
|% -9,94
|
|ANELE
|3,15
|35.310.609
|% -8,16
|
|AVOD
|2,37
|86.401.933
|% -8,14
|
|THYAO
|69,75
|3.601.810.190
|% 0,07
|
|PETKM
|13,75
|2.889.544.871
|% 4,96
|
|YKBNK
|6,79
|1.911.797.950
|% -3,00
|
|HALKB
|7,39
|1.641.572.289
|% 3,65
|
|VAKBN
|6,48
|1.470.520.006
|% 7,11
|
|YKBNK
|6,79
|1.911.797.950
|% -3,00
|
|VAKBN
|6,48
|1.470.520.006
|% 7,11
|
|HALKB
|7,39
|1.641.572.289
|% 3,65
|
|EKGYO
|3,96
|841.967.451
|% 0,00
|
|PETKM
|13,75
|2.889.544.871
|% 4,96
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1850
|18,1941
|% 0,16
|
|Euro
|18,1235
|18,1277
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,1838
|21,2900
|% -0,37
|
|Frank
|18,7266
|18,8394
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8293
|4,8535
|% 0,18
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-16,47
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-8,15
|
|Cumhuriyet
|6.727
|6.829
|-56,00
|
|Tam
|6.761
|6.810
|-121,00
|
|Yarım
|3.294
|3.329
|-60,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.664
|-30,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,59
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,89
|-0,17
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,98
|