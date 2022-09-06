***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:31
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060460
BIST
13:173.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 19,16
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
13:1718,2353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2353
En Düşük
18,1962
13:1718,1185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
13:171.003,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,89
|Açılış
|: 1.003,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ICBCT
|8,72
|100.133.114
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|VKING
|7,64
|8.409.352
|% 9,93
|
|ZRGYO
|4,12
|86.402.239
|% 9,87
|
|INVEO
|18,48
|222.111.702
|% 9,35
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.323.535
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.624.811
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.186.482
|% -9,86
|
|DMSAS
|8,80
|23.383.103
|% -8,62
|
|YKBNK
|8,14
|6.359.157.642
|% 0,37
|
|EREGL
|32,26
|5.983.051.550
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,58
|4.327.603.147
|% 4,57
|
|AKBNK
|14,95
|4.314.824.981
|% 5,36
|
|SISE
|25,76
|3.592.849.131
|% 0,08
|
|EKGYO
|4,58
|4.327.603.147
|% 4,57
|
|YKBNK
|8,14
|6.359.157.642
|% 0,37
|
|AKBNK
|14,95
|4.314.824.981
|% 5,36
|
|ISCTR
|10,06
|2.654.945.130
|% 4,36
|
|KRDMD
|13,80
|3.432.244.302
|% 7,14
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2201
|18,2308
|% 0,08
|
|Euro
|18,1191
|18,1292
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,0884
|21,1941
|% 0,77
|
|Frank
|18,5223
|18,6339
|% 0,00
|
|Riyal
|4,8349
|4,8592
|% 0,06
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,34
|
|Cumhuriyet
|6.735
|6.835
|2,00
|
|Tam
|6.769
|6.826
|14,00
|
|Yarım
|3.298
|3.337
|6,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,09
|
|B. Petrol
|93,15
|93,15
|-2,59
|