***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.09.2022 13:47
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065449
BIST
16:463.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 37,08
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
16:4618,4937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
16:4617,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0594
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
16:46972,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,69
|Açılış
|: 972,92
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler16:44
|KMPUR
|58,00
|100.157.936
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.612.361
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|414.540.176
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|126.380.098
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|17.429.393
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.152.708
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.644.733
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,83
|1.068.555.860
|% -9,88
|
|SKBNK
|2,06
|1.359.954.347
|% -9,65
|
|THYAO
|71,55
|3.797.225.156
|% 3,10
|
|GARAN
|19,87
|2.866.749.238
|% 3,11
|
|TSKB
|2,50
|2.797.235.626
|% -4,58
|
|YKBNK
|7,36
|2.687.267.934
|% 6,20
|
|SASA
|67,75
|2.456.738.488
|% 2,11
|
|TSKB
|2,50
|2.797.235.626
|% -4,58
|
|SKBNK
|2,06
|1.359.954.347
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,05
|1.941.917.114
|% 3,05
|
|YKBNK
|7,36
|2.687.267.934
|% 6,20
|
|ISCTR
|7,97
|2.423.388.807
|% 3,91
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4699
|18,4968
|% 0,12
|
|Euro
|17,7951
|17,8131
|% 0,44
|
|Sterlin
|19,8743
|19,9740
|% 1,07
|
|Frank
|18,6471
|18,7595
|% 0,76
|
|Riyal
|4,8985
|4,9231
|% 0,12
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|14,67
|
|Altın Gr.
|973
|974
|10,50
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.618
|6.690
|11,00
|
|Yarım
|3.220
|3.271
|3,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.635
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,14
|0,23
|
|B. Petrol
|84,59
|84,59
|1,73
|
Seans Raporu
16:44
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16:59ESCAR
Yüzde 4.52 oranında artışla 50.00 lira fiyatla işlem gören hissede 376, 786 adet işlem
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16:57YKBNK
Yüzde 6.35 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 259, 203 adet işlem
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16:55XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 9 üstünde . İşlem hacmi 51, 564.00 milyon TL de
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16:52CRDFA
Yüzde 7.60 oranında artışla 3.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 467, 026 adet işlem
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16:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TUPRS