***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:14
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073819
BIST
14:334.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 27,18
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.979
14:3318,6197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0368
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
14:3318,3673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0356
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
14:33983,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,19
|Açılış
|: 983,14
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler14:33
|SANEL
|11,66
|6.553.394
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|27.088.655
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|26.336.784
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|277.780.281
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|5.290.272
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|230.504.989
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|MAKIM
|24,72
|92.400.280
|% -9,98
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|SKTAS
|3,44
|68.621.369
|% -9,95
|
|THYAO
|101,50
|3.583.922.867
|% 2,01
|
|SISE
|33,34
|2.124.857.452
|% 2,71
|
|SASA
|104,50
|1.973.491.723
|% 4,50
|
|AKBNK
|15,82
|1.817.158.491
|% 2,33
|
|ASELS
|32,42
|1.777.996.355
|% 1,69
|
|SKBNK
|2,17
|711.264.131
|% 9,60
|
|TSKB
|3,17
|997.385.846
|% 9,31
|
|EKGYO
|4,67
|1.339.641.225
|% 0,86
|
|YKBNK
|9,66
|1.745.275.068
|% 3,09
|
|ISCTR
|10,01
|1.693.146.187
|% 3,62
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5979
|18,6197
|% 0,20
|
|Euro
|18,3583
|18,3673
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,0083
|21,1137
|% 0,44
|
|Frank
|18,4870
|18,5984
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,05
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-4,97
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|6.602
|6.702
|-36,00
|
|Tam
|6.640
|6.723
|-46,00
|
|Yarım
|3.236
|3.284
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.643
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,95
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,01
|90,01
|-1,20
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:47ULAS
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 772, 584 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 4, 004 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 46, 517.00 milyon TL de
-
14:46SKBNK
Yüzde 9.09 oranında artışla 2.16 lira fiyatla işlem gören hissede 327, 882, 909 adet işlem
-
14:45POLHO
Yüzde 4.56 oranında artışla 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 987, 485 adet işlem
-
14:44ULKER
Yüzde 7.23 oranında artışla 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 313, 437 adet işlem