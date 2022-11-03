***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 14:21
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076509
BIST
14:124.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 23,65
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
14:1218,6293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
14:1218,1701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1146
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
14:12970,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -8,60
|Açılış
|: 970,86
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
969,67
BIST En Aktif Hisseler14:12
|KAREL
|23,32
|132.521.806
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.202.629
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|22.455.875
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|51.850.618
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|131.349.858
|% 9,96
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|400,00
|46.196.438
|% -7,34
|
|BAYRK
|9,40
|48.155.409
|% -6,00
|
|THYAO
|102,10
|6.998.510.703
|% 1,29
|
|TUPRS
|404,00
|3.778.253.376
|% 2,28
|
|SASA
|136,00
|2.832.000.482
|% 7,59
|
|ASELS
|35,26
|2.759.624.062
|% -1,73
|
|PETKM
|13,99
|1.903.895.782
|% 0,50
|
|EKGYO
|4,54
|1.070.358.011
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,90
|1.552.452.058
|% -0,22
|
|ISCTR
|8,90
|1.235.652.427
|% -0,78
|
|PETKM
|13,99
|1.903.895.782
|% 0,50
|
|IHLAS
|0,82
|109.016.368
|% -4,65
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6095
|18,6293
|% 0,06
|
|Euro
|18,1545
|18,1701
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,9055
|21,0103
|% -1,17
|
|Frank
|18,2999
|18,4102
|% -1,03
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% -0,04
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.621
|-14,28
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-9,12
|
|Cumhuriyet
|6.510
|6.611
|-117,00
|
|Tam
|6.541
|6.593
|-84,00
|
|Yarım
|3.187
|3.223
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.611
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|-1,30
|