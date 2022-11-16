***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 10:07
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080236
BIST
11:234.707
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 50,18
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.727
En Düşük
4.677
11:2318,6200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
11:2319,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0828
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4004
En Düşük
19,2248
11:231.063,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.063,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler11:23
|ALBRK
|3,08
|216.351.676
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|78.492.063
|% 9,99
|
|PRDGS
|11,58
|118.973.611
|% 9,97
|
|MIATK
|143,40
|28.230.584
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|129.653.671
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,85
|140.056.654
|% -9,69
|
|SNGYO
|3,17
|239.908.912
|% -7,58
|
|CLEBI
|593,80
|70.780.931
|% -7,07
|
|YKBNK
|11,25
|2.680.288.880
|% 4,26
|
|THYAO
|107,40
|2.406.527.818
|% -1,47
|
|AKBNK
|17,00
|2.063.455.162
|% 5,00
|
|ISCTR
|10,21
|2.026.257.262
|% 4,93
|
|SASA
|183,70
|1.536.491.821
|% 8,25
|
|YKBNK
|11,25
|2.680.288.880
|% 4,26
|
|SKBNK
|2,47
|496.778.268
|% 5,56
|
|ISCTR
|10,21
|2.026.257.262
|% 4,93
|
|EKGYO
|5,62
|937.290.534
|% 1,08
|
|TSKB
|3,44
|492.983.640
|% 5,52
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6030
|18,6200
|% 0,10
|
|Euro
|19,3433
|19,3542
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,0408
|22,1514
|% 0,19
|
|Frank
|19,6746
|19,7931
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9373
|4,9620
|% 0,05
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,48
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.064
|0,03
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.063
|7.183
|-12,00
|
|Yarım
|3.430
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.755
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,96
|12,98
|0,06
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|0,12
|
Seans Raporu
11:23
daha fazla
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11:38SASA
Yüzde 8.13 oranında artışla 183.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 465, 774 adet işlem
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11:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 73 artarak (% 1.16 ) 5, 126
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11:37XU100
Endeks 4, 701 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 35, 273.00 milyon TL de
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11:37YYLGD
Yüzde 6.28 oranında artışla 33.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 602, 689 adet işlem
-
11:36KONTR
Yüzde 8.67 oranında artışla 213.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 593, 181 adet işlem