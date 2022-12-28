***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 14:53
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090621
BIST
14:585.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -51,55
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:5818,7243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0534
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:5819,9281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:581.085,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,13
|Açılış
|: 1.085,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:58
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.110.272
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,62
|513.168.533
|% 9,71
|
|PLTUR
|17,36
|17.406.733
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,20
|120.119.711
|% -9,79
|
|CMBTN
|558,90
|43.646.743
|% -8,99
|
|KOZAL
|604,00
|4.332.239.528
|% -8,89
|
|KOZAL
|604,00
|4.332.239.528
|% -8,89
|
|THYAO
|139,70
|3.957.327.550
|% -2,38
|
|ENKAI
|32,18
|3.830.054.733
|% 5,30
|
|KRDMD
|17,99
|3.036.640.885
|% 1,30
|
|ASELS
|57,95
|2.954.408.148
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,18
|1.670.006.615
|% -1,56
|
|KRDMD
|17,99
|3.036.640.885
|% 1,30
|
|YKBNK
|11,72
|1.731.739.772
|% -0,76
|
|ISCTR
|12,84
|1.758.575.639
|% -1,15
|
|SKBNK
|3,01
|403.553.655
|% -2,27
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7094
|18,7243
|% 0,29
|
|Euro
|19,9126
|19,9281
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,5555
|22,6686
|% 0,75
|
|Frank
|20,0958
|20,2169
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9638
|4,9887
|% 0,24
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,88
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-3,55
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.327
|7.380
|-19,00
|
|Yarım
|3.548
|3.613
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.806
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-0,26
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, KRDMD, TOASO
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 72 kaybederek (% -1.18 ) 4, 742
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TERA, VKING, COSMO
-
15:13
ENKAI, BRKVY, COSMO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:13
VAKKO, MPARK, AKSGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında