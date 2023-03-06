***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.03.2023 11:48
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120339
BIST
14:305.334
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 121,14
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.337
En Düşük
5.222
14:3018,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0100
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:3020,0998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:301.123,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.123,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:29
|BVSAN
|46,20
|57.362.084
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.515.946
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.695.233
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|413.712.393
|% -9,99
|
|KGYO
|31,58
|24.813.546
|% -4,30
|
|SELGD
|6,70
|4.087.347
|% -4,15
|
|KMPUR
|110,50
|221.579.671
|% -3,58
|
|BASCM
|5,80
|746.482
|% -3,33
|
|EREGL
|43,84
|4.777.462.385
|% -0,32
|
|AKBNK
|18,12
|2.178.524.970
|% 4,08
|
|TUPRS
|625,90
|2.168.690.235
|% 2,52
|
|KRDMD
|20,76
|2.162.040.864
|% -1,24
|
|THYAO
|140,70
|2.142.712.391
|% 1,44
|
|YKBNK
|10,26
|1.905.315.105
|% 4,06
|
|EKGYO
|8,21
|1.255.110.850
|% 1,48
|
|AKBNK
|18,12
|2.178.524.970
|% 4,08
|
|ISCTR
|12,48
|1.469.631.443
|% 5,85
|
|EREGL
|43,84
|4.777.462.385
|% -0,32
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8968
|18,9006
|% 0,06
|
|Euro
|20,0942
|20,1005
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6183
|22,7318
|% -0,29
|
|Frank
|20,1314
|20,2527
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0201
|5,0453
|% 0,04
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,56
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.124
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|7.598
|7.713
|-15,00
|
|Tam
|7.642
|7.689
|46,00
|
|Yarım
|3.734
|3.763
|23,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,10
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,81
|12,83
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-1,38
|