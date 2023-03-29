***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2023 10:17
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128975
BIST
10:434.777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -34,42
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
10:4319,1320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,3183
En Düşük
19,0959
10:4320,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,0101
En Düşük
20,6798
10:431.208,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,24
|Açılış
|: 1.208,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler10:43
|EKSUN
|71,50
|1.672.671
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|19.478.353
|% 10,00
|
|ONCSM
|145,40
|27.060.705
|% 9,98
|
|PCILT
|24,76
|13.339.541
|% 9,95
|
|KRGYO
|12,72
|12.089.787
|% 9,94
|
|IHAAS
|156,20
|19.393.793
|% -9,97
|
|SANEL
|14,43
|14.036.571
|% -8,73
|
|ULAS
|12,03
|3.779.397
|% -8,31
|
|CANTE
|43,50
|100.977.135
|% -8,11
|
|TGSAS
|16,58
|4.008.785
|% -7,37
|
|AKFYE
|23,10
|1.890.582.406
|% 2,21
|
|ASTOR
|51,25
|1.491.251.839
|% -6,22
|
|THYAO
|119,50
|1.203.971.823
|% 0,08
|
|EREGL
|35,64
|555.047.012
|% -0,45
|
|KOZAL
|19,91
|438.919.410
|% -2,21
|
|AKFYE
|23,10
|1.890.582.406
|% 2,21
|
|EKGYO
|6,24
|264.126.758
|% -2,04
|
|ISCTR
|12,95
|388.835.082
|% -0,38
|
|ASTOR
|51,25
|1.491.251.839
|% -6,22
|
|KATMR
|1,29
|35.470.635
|% 0,78
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1283
|19,1320
|% 0,09
|
|Euro
|20,7180
|20,7316
|% 0,01
|
|Sterlin
|23,5022
|23,6201
|% -0,08
|
|Frank
|20,7109
|20,8357
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0775
|5,1029
|% 0,03
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.963
|-10,46
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-6,43
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.168
|8.275
|-56,00
|
|Yarım
|4.004
|4.049
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.002
|2.025
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,50
|78,50
|0,36
|