***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2023 10:00
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150335
BIST
10:134.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 38,18
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.535
En Düşük
4.492
10:1319,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 20,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5950
|
19,6730
En Düşük
19,5155
10:1321,3835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0608
|Açılış
|: 22,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4600
|
21,5654
En Düşük
21,3577
10:131.271,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.271,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler10:11
|OZRDN
|13,97
|2.711.828
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,32
|4.248.226
|% 9,99
|
|YAPRK
|38,18
|3.842.354
|% 9,97
|
|KLSYN
|2,99
|6.182.812
|% 7,94
|
|ULAS
|16,50
|397.285
|% 7,00
|
|DURDO
|33,30
|922.743
|% -10,00
|
|GENTS
|5,13
|8.417.191
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|272.671
|% -10,00
|
|TBORG
|31,58
|572.956
|% -9,98
|
|MNDRS
|5,74
|27.235.175
|% -9,89
|
|ISCTR
|13,18
|553.224.218
|% 2,81
|
|KCHOL
|89,80
|318.770.626
|% 2,22
|
|YKBNK
|10,69
|186.053.221
|% 1,91
|
|GARAN
|28,90
|167.499.728
|% 1,83
|
|SISE
|37,32
|166.177.435
|% 1,58
|
|ISCTR
|13,18
|553.224.218
|% 2,81
|
|ZOREN
|4,79
|100.956.994
|% 6,68
|
|YKBNK
|10,69
|186.053.221
|% 1,91
|
|HALKB
|10,92
|128.568.389
|% 6,02
|
|VAKBN
|8,63
|88.171.201
|% 3,73
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5467
|19,5514
|% 0,07
|
|Euro
|21,3693
|21,3750
|% -0,32
|
|Sterlin
|24,5379
|24,6610
|% -0,19
|
|Frank
|21,8017
|21,9330
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1977
|5,2237
|% 0,10
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.025
|2.025
|-5,24
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.275
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|9.333
|9.474
|71,00
|
|Tam
|9.306
|9.548
|96,19
|
|Yarım
|4.618
|4.775
|39,00
|
|Çeyrek
|2.302
|2.380
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,77
|15,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,50
|
Seans Raporu
10:11
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10:26
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10:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 98 artarak (% 0.52 ) 4, 067
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10:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, OZRDN, PAPIL
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10:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DURDO, GENTS, CUSAN, MNDRS, TBORG, ARSAN