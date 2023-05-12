***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2023 15:17
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150886
BIST
16:414.836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -12,04
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:4119,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0597
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:4121,4615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0979
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:411.273,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 7,41
|Açılış
|: 1.272,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:41
|AVHOL
|25,54
|29.254.052
|% 9,99
|
|IMASM
|24,30
|70.098.753
|% 9,95
|
|OZRDN
|15,36
|39.003.456
|% 9,95
|
|ELITE
|12,36
|28.544.756
|% 8,33
|
|ISBIR
|77,00
|1.059.152
|% 8,07
|
|CUSAN
|14,30
|65.817.319
|% -9,95
|
|GRTRK
|17,17
|172.736.927
|% -6,68
|
|PAMEL
|163,00
|54.883.513
|% -6,43
|
|BOBET
|18,64
|114.606.131
|% -6,24
|
|KRVGD
|13,82
|33.987.935
|% -5,86
|
|ASTOR
|42,92
|902.432.910
|% -1,01
|
|CWENE
|109,10
|603.086.926
|% -0,64
|
|ALFAS
|288,20
|574.667.469
|% 7,78
|
|EUPWR
|65,35
|560.682.016
|% -2,68
|
|GESAN
|48,10
|516.297.281
|% -1,43
|
|AKFYE
|9,59
|337.220.270
|% -4,00
|
|ASTOR
|42,92
|902.432.910
|% -1,01
|
|KLSYN
|3,08
|59.985.343
|% 1,32
|
|BIGCH
|22,16
|368.791.757
|% -1,69
|
|GRTRK
|17,17
|172.736.927
|% -6,68
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5715
|19,6064
|% 0,31
|
|Euro
|21,4537
|21,4615
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,4453
|24,5679
|% 0,25
|
|Frank
|21,8137
|21,9451
|% 0,18
|
|Riyal
|5,2151
|5,2412
|% 0,36
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.018
|2.018
|2,92
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.273
|6,11
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.788
|132,00
|
|Tam
|9.616
|9.902
|129,73
|
|Yarım
|4.730
|4.916
|52,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.443
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,15
|15,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|0,57
|