***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2023 10:00
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ULAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191573
BIST
'
10:368.167
En Düşük
|Değişim
|: 0,32%
|| 25,66
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.123
En Yüksek
8.175
10:3626,8027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0440
|Açılış
|: 26,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,8078
En Düşük
26,7081
10:3628,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0009
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9347
En Düşük
28,8154
10:361.668,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.668,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.662,67
BIST En Aktif Hisseler10:36
|BRYAT
|2.658,00
|18.786.744
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|53.964.074
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|279.021
|% 10,00
|
|SANKO
|38,78
|15.766.710
|% 9,98
|
|ENERY
|208,60
|697.501.542
|% 9,96
|
|KENT
|413,10
|1.495.835
|% -10,00
|
|BRSAN
|828,30
|889.741.751
|% -7,72
|
|YONGA
|38,24
|191.200
|% -7,27
|
|LUKSK
|58,70
|3.493.763
|% -5,32
|
|CLEBI
|935,10
|109.115.162
|% -5,12
|
|KOZAL
|30,60
|1.972.017.228
|% -0,39
|
|EUPWR
|243,00
|1.775.053.145
|% 0,96
|
|IZENR
|69,65
|1.292.656.911
|% 6,66
|
|ASTOR
|144,30
|1.258.607.191
|% -0,41
|
|THYAO
|253,70
|1.249.469.732
|% 0,40
|
|ITTFH
|3,98
|326.697.995
|% 6,13
|
|EKGYO
|8,91
|743.406.620
|% 1,25
|
|KOZAL
|30,60
|1.972.017.228
|% -0,39
|
|ISCTR
|22,38
|942.444.762
|% 0,09
|
|YKBNK
|16,68
|579.348.030
|% -0,18
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7974
|26,8027
|% 0,16
|
|Euro
|28,8421
|28,8499
|% 0,00
|
|Sterlin
|33,6087
|33,7773
|% -0,27
|
|Frank
|30,1048
|30,2861
|% -0,14
|
|Riyal
|7,1236
|7,1593
|% 0,10
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.434
|2,00
|
|Tam
|11.013
|11.131
|-13,00
|
|Yarım
|5.524
|5.584
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.789
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,66
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|20,33
|20,35
|-0,31
|
|B. Petrol
|88,55
|88,55
|-0,47
|