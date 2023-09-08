***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2023 12:58
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193058
BIST
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15:038.343
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,73
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.317
En Yüksek
8.398
15:0326,8503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0487
|Açılış
|: 26,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
15:0328,7599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0464
|Açılış
|: 28,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
15:031.660,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.660,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler15:03
|TMSN
|111,10
|465.184.878
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|133.861.511
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|37.753.727
|% 9,99
|
|TATEN
|68,85
|182.332.219
|% -10,00
|
|ENERY
|185,90
|831.977.046
|% -9,98
|
|OFSYM
|91,55
|28.002.307
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|THYAO
|246,00
|4.646.297.430
|% 0,57
|
|ASELS
|42,98
|3.579.413.956
|% 2,33
|
|EREGL
|47,78
|3.077.195.376
|% -1,08
|
|ISCTR
|24,70
|2.965.341.114
|% 0,57
|
|KCHOL
|147,20
|2.696.263.274
|% 2,22
|
|ZOREN
|5,01
|1.818.928.410
|% 3,09
|
|SKBNK
|5,42
|1.263.435.468
|% 7,97
|
|EKGYO
|9,60
|1.956.274.329
|% 0,00
|
|GSDHO
|4,94
|976.065.930
|% 4,66
|
|YKBNK
|17,32
|2.616.482.718
|% 0,46
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8436
|26,8503
|% 0,18
|
|Euro
|28,7425
|28,7599
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,4165
|33,5841
|% 0,24
|
|Frank
|29,9862
|30,1669
|% 0,24
|
|Riyal
|7,1372
|7,1730
|% 0,15
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|3,80
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|5,18
|
|Cumhuriyet
|11.285
|11.456
|48,00
|
|Tam
|11.071
|11.176
|67,00
|
|Yarım
|5.553
|5.609
|33,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.805
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,99
|23,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,05
|
|B. Petrol
|90,58
|90,58
|0,66
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18MPARK
Yüzde 5.32 oranında artışla 144.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 048, 991 adet işlem
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 89 artarak (% 0.15 ) 8, 848
-
15:17XU100
Endeks 8, 345 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 84, 070.00 milyon TL de
-
15:17POLHO
Yüzde 7.03 oranında artışla 19.19 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 332, 638 adet işlem
-
15:16KENT
Yüzde -3.14 oranında düşüşle 370.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 926 adet işlem