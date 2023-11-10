***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2023 10:30
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216839
BIST
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12:157.796
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -45,89
|Açılış
|: 7.838
|
|Önceki Kapanış
|: 7.841
|
7.785
En Yüksek
7.855
12:1528,5811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1179
|Açılış
|: 28,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5500
|
28,7390
En Düşük
28,4076
12:1530,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0510
|Açılış
|: 30,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0313
En Düşük
30,3321
12:151.794,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,63
|Açılış
|: 1.794,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.791,41
|
1.810,64
En Düşük
1.788,93
BIST En Aktif Hisseler12:15
|IHLGM
|1,54
|67.828.007
|% 10,00
|
|ARDYZ
|25,14
|253.095.357
|% 9,97
|
|BYDNR
|35,06
|54.432.031
|% 9,97
|
|SANEL
|17,42
|4.979.670
|% 9,97
|
|PKENT
|244,00
|177.016.915
|% 9,96
|
|MARKA
|28,30
|8.595.446
|% -9,99
|
|EUKYO
|13,01
|1.067.405
|% -9,97
|
|AVTUR
|9,50
|1.086.962
|% -9,95
|
|QNBFL
|990,00
|1.912.680
|% -9,34
|
|VANGD
|23,50
|2.022.974
|% -6,75
|
|THYAO
|229,50
|2.730.324.959
|% -0,30
|
|REEDR
|26,20
|2.383.568.806
|% 7,29
|
|TUPRS
|150,90
|1.533.916.717
|% 0,20
|
|DOAS
|291,75
|1.207.374.198
|% 2,28
|
|EREGL
|37,98
|1.134.765.156
|% 1,23
|
|EKGYO
|6,92
|657.796.359
|% 1,32
|
|REEDR
|26,20
|2.383.568.806
|% 7,29
|
|IHLAS
|1,22
|104.041.578
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,30
|294.530.381
|% -0,93
|
|ISCTR
|20,08
|1.039.962.300
|% 0,10
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5246
|28,5811
|% 0,41
|
|Euro
|30,4820
|30,4911
|% 0,17
|
|Sterlin
|34,7774
|34,9518
|% 0,30
|
|Frank
|31,4988
|31,6886
|% 0,40
|
|Riyal
|7,5890
|7,6271
|% 0,31
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|855,59
|857,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|958,42
|961,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,43
|80,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,41
|1.954,73
|% 0,66
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Seans Raporu
12:15
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