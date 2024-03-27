***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.03.2024 16:46
***ULAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ULAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263229
BIST
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17:098.821
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,76
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0932,2736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1002
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2736
En Düşük
32,1073
17:0935,1153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2512
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:092.274,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 21,18
|Açılış
|: 2.274,57
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:09
|TETMT
|13.200,00
|38.528.843
|% 10,00
|
|AGROT
|39,16
|845.987.364
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.270.204.666
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.983.636
|% 10,00
|
|NETAS
|78,70
|82.659.010
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.190.309.833
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|VRGYO
|55,60
|476.372.376
|% -9,96
|
|BJKAS
|52,00
|34.183.311
|% -9,96
|
|THYAO
|284,25
|7.426.929.650
|% -0,35
|
|PETKM
|20,12
|4.436.670.965
|% -5,54
|
|ASELS
|56,00
|3.393.318.707
|% 5,66
|
|ISCTR
|10,82
|3.201.824.777
|% -2,70
|
|YKBNK
|26,46
|3.163.864.228
|% -0,68
|
|ZOREN
|5,55
|1.671.072.907
|% 2,02
|
|ISCTR
|10,82
|3.201.824.777
|% -2,70
|
|PETKM
|20,12
|4.436.670.965
|% -5,54
|
|EKGYO
|9,48
|1.669.171.269
|% 1,72
|
|YKBNK
|26,46
|3.163.864.228
|% -0,68
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2673
|32,2736
|% 0,31
|
|Euro
|35,0901
|35,1153
|% 0,72
|
|Sterlin
|41,0050
|41,2106
|% 0,23
|
|Frank
|35,8723
|36,0522
|% 0,09
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|896,02
|896,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,82
|971,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,08
|85,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.192,96
|2.193,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:09
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-
17:24EUHOL
Yüzde 6.31 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 420, 628 adet işlem
-
17:23DITAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 018, 243 adet işlem
-
17:22YKSLN
Yüzde 6.57 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 809, 933 adet işlem
-
17:21EKOS
Yüzde 5.51 oranında artışla 49.40 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 930, 746 adet işlem
-
17:20PCILT
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 102, 043 adet işlem