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***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.04.2023 16:44
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS

Açıklamalar Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140083


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KOPOL 39,40 766.883.073 % 9,99  
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Altın Ons 1.991 1.991 -14,19  
Altın Gr. 1.242 1.242 -8,37  
Cumhuriyet 8.924 9.059 93,00  
Tam 8.963 9.150 100,00  
Yarım 4.377 4.480 49,00  
Çeyrek 2.189 2.247 25,00  
Gümüş.Ons 25,19 25,22 0,01  
Gümüş Gr. 15,72 15,74 0,03  
B. Petrol 83,42 83,42 -1,35  
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