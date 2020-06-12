***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.06.2020 14:20
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850928
BIST
15:03109.487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 331,45
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
109.630
En Düşük
107.833
15:036,8343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
15:037,7293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
15:03381,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,20
|Açılış
|: 381,22
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|55.742.493
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.136.192
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.340.145
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,36
|716.247.056
|% 0,37
|
|GARAN
|8,15
|584.153.321
|% -0,12
|
|ECILC
|5,93
|510.608.431
|% 3,85
|
|PETKM
|3,97
|444.234.759
|% 1,02
|
|EKGYO
|1,95
|442.491.891
|% 0,52
|
|TSKB
|1,27
|300.496.242
|% 2,42
|
|EKGYO
|1,95
|442.491.891
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,56
|318.945.770
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,72
|86.512.191
|% -1,37
|
|PETKM
|3,97
|444.234.759
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5960
|8,6391
|% 0,00
|
|Frank
|7,1920
|7,2353
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|9,05
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,23
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.490
|4,80
|
|Tam
|2.537
|2.559
|4,90
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|2,40
|
|Çeyrek
|619
|625
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|38,87
|38,87
|0,32
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:18RAYSG
Yüzde 4.85 oranında artışla 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 080, 315 adet işlem
-
15:15MARKA
Yüzde 6.57 oranında artışla 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 442, 424 adet işlem
-
15:14XU100
Endeks 109, 605 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 9, 470.00 milyon TL de
-
15:14IHGZT
Yüzde 6.16 oranında artışla 4.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 330, 555 adet işlem
-
15:12PKART
Yüzde 6.04 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 893, 241 adet işlem