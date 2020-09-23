***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.09.2020 13:36
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yılmaz Bartu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876284
BIST
15:241.105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
15:247,6925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,7160
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6950
En Düşük
7,6530
15:248,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0199
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0074
En Düşük
8,9397
15:24465,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,47
|Açılış
|: 465,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ACSEL
|13,42
|3.795.748
|% 10,00
|
|INFO
|11,44
|38.749.917
|% 10,00
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.590.637
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|IZTAR
|6,47
|3.002.271
|% -9,89
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|AVOD
|4,63
|293.418.246
|% 9,20
|
|NATEN
|29,26
|210.699.076
|% 0,00
|
|ODAS
|2,65
|205.952.652
|% 2,32
|
|TKNSA
|7,32
|182.677.558
|% 3,10
|
|ADESE
|2,31
|364.722.303
|% 10,00
|
|ODAS
|2,65
|205.952.652
|% 2,32
|
|AVOD
|4,63
|293.418.246
|% 9,20
|
|HLGYO
|2,43
|92.247.413
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,43
|52.477.689
|% 1,42
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6880
|7,6925
|% 0,39
|
|Euro
|8,9921
|8,9985
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7597
|9,8086
|% 0,25
|
|Frank
|8,3144
|8,3645
|% 0,17
|
|Riyal
|2,0445
|2,0547
|% 0,33
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|-15,83
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.150
|-26,00
|
|Tam
|3.081
|3.157
|-34,86
|
|Yarım
|1.489
|1.527
|-16,87
|
|Çeyrek
|747
|764
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,44
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,78
|41,78
|0,07
|
Seans Raporu
15:24
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15:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 86 artarak (% 0.81 ) 1, 234
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15:33
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15:33
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15:33XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 8 üstünde . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
-
15:33BALAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 661 adet işlem