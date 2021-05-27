***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.05.2021 14:33
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938382
BIST
15:481.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -11,06
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:488,4574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:4810,3281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0124
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:48515,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 515,55
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:48
|YAYLA
|3,19
|25.022.388
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.857.127
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.599.073
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.544.976
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.856.312
|% -9,95
|
|DERHL
|5,97
|46.391.042
|% -9,27
|
|ISGSY
|12,54
|51.110.561
|% -8,06
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,30
|1.228.457.164
|% 1,92
|
|GARAN
|8,03
|778.404.873
|% -1,23
|
|CANTE
|8,17
|463.195.945
|% -1,80
|
|KOZAL
|123,90
|411.765.500
|% -1,27
|
|TUPRS
|98,00
|405.188.918
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,15
|354.652.866
|% -0,92
|
|EKGYO
|1,88
|294.982.094
|% -1,05
|
|GARAN
|8,03
|778.404.873
|% -1,23
|
|THYAO
|13,30
|1.228.457.164
|% 1,92
|
|DOHOL
|2,96
|213.174.606
|% -1,00
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4548
|8,4574
|% 0,02
|
|Euro
|10,3227
|10,3281
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9359
|11,9958
|% 0,26
|
|Frank
|9,3589
|9,4153
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2469
|2,2582
|% -0,04
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,59
|
|Altın Gr.
|514
|515
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.385
|3.471
|-16,96
|
|Yarım
|1.636
|1.679
|-8,20
|
|Çeyrek
|821
|839
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-0,47
|
Seans Raporu
15:48
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16:00DERHL
Yüzde -9.12 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 666, 159 adet işlem
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15:58BJKAS
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 6.15 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 169 adet işlem
-
15:57OSMEN
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 382 adet işlem
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15:56XU100
Endeks 1, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 75 altında . İşlem hacmi 10, 239.00 milyon TL de
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15:55BJKAS
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 286, 953 adet işlem