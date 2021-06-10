***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.06.2021 11:19
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cüneyt Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941656
BIST
11:291.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
11:298,5582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0317
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5546
11:2910,4321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0349
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,4181
11:29517,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -4,11
|Açılış
|: 517,53
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
516,34
BIST En Aktif Hisseler11:29
|GSDDE
|6,71
|3.277.661
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.485.514
|% 10,00
|
|MZHLD
|47,96
|2.396.329
|% 9,65
|
|BOBET
|4,81
|171.525.264
|% 8,58
|
|FENER
|35,98
|149.858.844
|% 8,31
|
|YESIL
|3,51
|40.234.782
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|3.856.183
|% -9,99
|
|ATATP
|32,32
|174.926.386
|% -7,97
|
|DENGE
|4,24
|93.458
|% -7,83
|
|TKURU
|183,00
|2.774.499
|% -5,91
|
|GARAN
|8,38
|502.072.977
|% 0,24
|
|KOZAL
|126,90
|423.090.409
|% 1,12
|
|THYAO
|14,57
|316.602.813
|% 0,07
|
|EKGYO
|2,07
|178.005.208
|% 1,47
|
|ATATP
|32,32
|174.926.386
|% -7,97
|
|EKGYO
|2,07
|178.005.208
|% 1,47
|
|GARAN
|8,38
|502.072.977
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,24
|63.000.290
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,26
|104.681.614
|% -0,44
|
|BOBET
|4,81
|171.525.264
|% 8,58
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5574
|8,5582
|% -0,37
|
|Euro
|10,4258
|10,4321
|% -0,33
|
|Sterlin
|12,0223
|12,0825
|% -0,54
|
|Frank
|9,5143
|9,5716
|% -0,38
|
|Riyal
|2,2762
|2,2876
|% -0,32
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-8,38
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|-0,18
|
Seans Raporu
11:29
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11:38CLEBI
Yüzde 5.01 oranında artışla 262.20 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 282 adet işlem
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11:37DZGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 555, 335 adet işlem
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11:36XU100
Endeks 1, 450 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 4, 034.00 milyon TL de
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11:36DZGYO
Yüzde 6.09 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 480, 724 adet işlem
-
11:33DZGYO
Yüzde 7.61 oranında artışla 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 989, 636 adet işlem