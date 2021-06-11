***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.06.2021 12:11
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cüneyt Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941948
BIST
14:551.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,68
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
14:558,4058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0221
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
14:5510,1987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0789
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
14:55509,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,48
|Açılış
|: 509,99
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler14:55
|OYYAT
|22,54
|149.230.441
|% 9,95
|
|EUKYO
|5,82
|2.474.444
|% 7,58
|
|BMSCH
|5,94
|104.298.025
|% 7,41
|
|MZHLD
|51,50
|4.729.544
|% 7,07
|
|AYES
|20,08
|481.504
|% 6,36
|
|YESIL
|3,16
|17.641.613
|% -9,97
|
|TKURU
|158,90
|4.416.191
|% -9,30
|
|CLEBI
|237,20
|50.480.990
|% -7,38
|
|ATATP
|29,36
|64.849.824
|% -7,15
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,56
|798.742.670
|% 0,90
|
|GARAN
|8,52
|706.549.515
|% 0,47
|
|ASELS
|15,83
|455.748.582
|% 0,83
|
|FENER
|37,18
|431.048.147
|% 1,75
|
|TUPRS
|104,40
|402.049.871
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,15
|374.496.094
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|228.690.358
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|293.280.349
|% 0,44
|
|GARAN
|8,52
|706.549.515
|% 0,47
|
|BOBET
|5,16
|330.873.103
|% 5,95
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4047
|8,4058
|% -0,26
|
|Euro
|10,1931
|10,1987
|% -0,77
|
|Sterlin
|11,8394
|11,8987
|% -0,61
|
|Frank
|9,3153
|9,3715
|% -0,72
|
|Riyal
|2,2301
|2,2413
|% -0,47
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-10,31
|
|Altın Gr.
|510
|510
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|3.369
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|-35,70
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|-17,27
|
|Çeyrek
|813
|832
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|28,02
|28,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,07
|