***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.08.2021 13:51
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Meftun Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960760
BIST
14:091.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
14:098,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0099
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
14:099,8744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0071
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
14:09484,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,02
|Açılış
|: 484,16
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler14:09
|DESA
|10,12
|6.876.199
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.208.920
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.075.462
|% 9,98
|
|BALAT
|6,86
|1.628.310
|% 9,94
|
|ALCAR
|334,80
|68.035.418
|% 8,35
|
|SUMAS
|93,90
|1.017.300
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|4.581.647
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,30
|287.596
|% -7,31
|
|UFUK
|22,30
|134.591
|% -7,01
|
|BAGFS
|17,80
|937.963
|% -5,37
|
|THYAO
|12,60
|448.421.244
|% -1,49
|
|GESAN
|23,52
|444.390.685
|% -4,47
|
|KRDMD
|7,66
|374.897.363
|% 1,32
|
|PETKM
|6,23
|327.424.980
|% 2,47
|
|GARAN
|9,47
|313.356.348
|% 0,32
|
|ODAS
|1,48
|136.199.035
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,55
|175.801.301
|% 0,79
|
|PETKM
|6,23
|327.424.980
|% 2,47
|
|KRDMD
|7,66
|374.897.363
|% 1,32
|
|TRGYO
|4,11
|199.892.095
|% 2,24
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3915
|8,3979
|% 0,12
|
|Euro
|9,8679
|9,8744
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,4776
|11,5352
|% 0,21
|
|Frank
|9,1125
|9,1674
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2326
|2,2438
|% 0,16
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,66
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,32
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.253
|4,00
|
|Tam
|3.190
|3.270
|5,56
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|2,69
|
|Çeyrek
|773
|791
|1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,02
|
|B. Petrol
|71,16
|71,16
|0,98
|