***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.07.2022 16:11
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bilal Akpınar tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048196
BIST
16:172.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 15,05
|Açılış
|: 2.551
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
2.553
En Düşük
2.532
16:1717,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0686
|Açılış
|: 18,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9550
|
17,9370
En Düşük
17,8322
16:1718,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1296
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2550
En Düşük
18,0653
16:17990,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,17
|Açılış
|: 990,15
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
993,04
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler16:17
|CMENT
|34,10
|1.362.515
|% 10,00
|
|YEOTK
|93,05
|138.211.750
|% 9,99
|
|EMNIS
|36,32
|1.509.373
|% 9,99
|
|IMASM
|71,65
|21.055.345
|% 9,98
|
|LIDFA
|10,92
|66.758.314
|% 9,97
|
|PEGYO
|2,30
|54.587.689
|% -9,80
|
|DESPC
|11,20
|8.966.219
|% -4,11
|
|SNKRN
|17,74
|365.867
|% -4,11
|
|SUMAS
|69,80
|100.142
|% -3,72
|
|MTRKS
|62,80
|5.575.699
|% -3,68
|
|THYAO
|49,66
|2.545.036.998
|% 1,35
|
|YKBNK
|4,76
|972.299.951
|% 0,21
|
|EKGYO
|3,21
|867.814.263
|% 0,63
|
|SISE
|21,18
|860.947.190
|% 0,67
|
|TOASO
|70,30
|710.994.718
|% 3,84
|
|EKGYO
|3,21
|867.814.263
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,60
|367.585.804
|% 3,90
|
|YKBNK
|4,76
|972.299.951
|% 0,21
|
|TSKB
|2,60
|433.778.454
|% 4,00
|
|ADESE
|0,83
|122.944.670
|% 3,75
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9210
|17,9266
|% 0,38
|
|Euro
|18,2006
|18,2196
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,5272
|21,6351
|% 0,51
|
|Frank
|18,5809
|18,6928
|% 0,62
|
|Riyal
|4,7572
|4,7811
|% 0,42
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|0,38
|
|Altın Gr.
|991
|991
|4,81
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|22,00
|
|Tam
|6.676
|6.730
|17,00
|
|Yarım
|3.253
|3.290
|8,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,77
|0,07
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,02
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 45 artarak (% 0.35 ) 2, 711
-
16:31XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 19, 863.00 milyon TL de
-
16:31ALCTL
Yüzde 5.45 oranında artışla 32.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 217, 660 adet işlem
-
16:30KTSKR
Yüzde 7.26 oranında artışla 40.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 982, 890 adet işlem
-
16:29OZKGY
Yüzde 7.55 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 943, 467 adet işlem