***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.09.2022 11:23
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Cüneyt Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064186
BIST
14:113.244
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 44,33
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
14:1118,3115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
14:1118,3454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
14:11982,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,98
|Açılış
|: 982,17
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
980,53
BIST En Aktif Hisseler14:09
|HKTM
|37,38
|66.465.493
|% 9,81
|
|PINSU
|8,68
|72.241.541
|% 7,96
|
|ZOREN
|3,54
|424.474.336
|% 7,93
|
|BIOEN
|12,62
|123.832.128
|% 7,68
|
|SMRTG
|49,48
|366.944.130
|% 7,61
|
|TSKB
|3,97
|10.854.409
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|905.311
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.481.932
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.521.480.433
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|13.549.414
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|3.521.480.433
|% -9,94
|
|THYAO
|70,60
|2.841.733.225
|% 2,69
|
|ISCTR
|8,17
|2.801.717.054
|% 3,55
|
|GARAN
|19,90
|2.517.166.710
|% 1,48
|
|ASELS
|30,46
|2.497.163.365
|% 0,13
|
|VAKBN
|8,43
|3.521.480.433
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,17
|2.801.717.054
|% 3,55
|
|EKGYO
|3,90
|1.304.434.277
|% -1,02
|
|YKBNK
|7,08
|1.990.754.879
|% 5,04
|
|HALKB
|8,30
|2.283.600.487
|% -7,26
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2971
|18,3110
|% 0,09
|
|Euro
|18,3153
|18,3294
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,8748
|20,9795
|% 0,26
|
|Frank
|18,8862
|19,0000
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8547
|4,8791
|% 0,25
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-7,97
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-4,00
|
|Tam
|6.670
|6.753
|-36,00
|
|Yarım
|3.250
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,33
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,08
|92,08
|0,08
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24YKBNK
Yüzde 5.19 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 285, 709, 379 adet işlem
-
14:23SMRTG
Yüzde 7.53 oranında artışla 49.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 530, 008 adet işlem
-
14:22ZOREN
Yüzde 7.93 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 633, 428 adet işlem
-
14:21PINSU
Yüzde 8.08 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 116, 724 adet işlem
-
14:20XU100
Endeks 3, 248 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 39, 097.00 milyon TL de