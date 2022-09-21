***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2022 12:22
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Meftun Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064462
BIST
12:253.257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -20,85
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
12:2518,3225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
12:2518,1804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0739
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
12:25985,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,48
|Açılış
|: 985,48
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler12:23
|ULUSE
|118,80
|10.239.060
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|134.127.012
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.151.993
|% 9,74
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|MERKO
|7,23
|91.539.217
|% 9,38
|
|ISGYO
|12,47
|7.038.305
|% -9,96
|
|IHAAS
|61,15
|13.719.855
|% -9,94
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|220.077.657
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|95.681.450
|% -9,82
|
|THYAO
|69,85
|2.765.881.569
|% -3,59
|
|VAKBN
|8,37
|1.394.394.531
|% -0,71
|
|YKBNK
|7,11
|1.198.092.967
|% -0,70
|
|ISCTR
|8,23
|1.156.829.606
|% -0,72
|
|HALKB
|8,46
|1.150.468.162
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,91
|766.742.158
|% -2,49
|
|YKBNK
|7,11
|1.198.092.967
|% -0,70
|
|VAKBN
|8,37
|1.394.394.531
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,82
|544.144.526
|% 6,11
|
|ISCTR
|8,23
|1.156.829.606
|% -0,72
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3110
|18,3199
|% 0,01
|
|Euro
|18,1689
|18,1849
|% -0,38
|
|Sterlin
|20,7213
|20,8252
|% -0,25
|
|Frank
|18,9096
|19,0235
|% 0,02
|
|Riyal
|4,8566
|4,8810
|% 0,09
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|8,37
|
|Altın Gr.
|985
|985
|4,89
|
|Cumhuriyet
|6.666
|6.766
|21,00
|
|Tam
|6.691
|6.782
|7,00
|
|Yarım
|3.260
|3.308
|9,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,46
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,10
|
|B. Petrol
|92,64
|92,64
|2,02
|