***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2023 14:28
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tevfik Mutlu Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122703
BIST
15:005.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -22,00
|Açılış
|: 5.397
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|Önceki Kapanış
|: 5.446
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5.439
En Düşük
5.382
15:0018,9650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
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|Açılış
|: 19,1750
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|Önceki Kapanış
|: 19,1700
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19,0436
En Düşük
18,7375
15:0020,0829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 20,2900
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|Önceki Kapanış
|: 20,2600
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20,1745
En Düşük
19,8223
15:001.118,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.118,88
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|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
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1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler15:00
|ERCB
|126,50
|214.789.433
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|347.875.293
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.143.991
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.491.106
|% 9,97
|
|DIRIT
|5,58
|1.441.102
|% 9,84
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|MERCN
|33,20
|81.330.173
|% -8,24
|
|TERA
|26,00
|57.292.728
|% -7,87
|
|PENTA
|35,56
|82.253.272
|% -5,43
|
|EREGL
|41,16
|5.467.545.029
|% -4,23
|
|ISCTR
|14,68
|3.520.942.961
|% 3,38
|
|OYAKC
|47,10
|3.163.580.080
|% 0,47
|
|ASTOR
|52,15
|2.997.046.224
|% 6,43
|
|KRDMD
|21,14
|2.515.581.808
|% 1,15
|
|ISCTR
|14,68
|3.520.942.961
|% 3,38
|
|ADESE
|1,65
|297.193.136
|% 4,43
|
|YKBNK
|11,80
|2.080.870.290
|% 0,60
|
|EREGL
|41,16
|5.467.545.029
|% -4,23
|
|KRDMD
|21,14
|2.515.581.808
|% 1,15
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9603
|18,9650
|% 0,07
|
|Euro
|20,0778
|20,0829
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6831
|22,7969
|% 0,68
|
|Frank
|20,3656
|20,4882
|% 0,74
|
|Riyal
|5,0361
|5,0613
|% 0,05
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|3,57
|
|Cumhuriyet
|7.546
|7.660
|25,00
|
|Tam
|7.589
|7.640
|10,00
|
|Yarım
|3.707
|3.739
|5,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.869
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|0,04
|
|B. Petrol
|81,05
|81,05
|-0,54
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