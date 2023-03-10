***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.03.2023 15:31
***ULAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ULAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Deniz Ulaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122725
BIST
17:485.388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -57,77
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.454
En Düşük
5.376
17:4818,9630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0104
|Açılış
|: 19,1780
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
17:4820,2552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1847
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,2616
En Düşük
19,8223
17:481.131,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 15,82
|Açılış
|: 1.131,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.133,35
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler17:48
|ERCB
|126,50
|308.123.262
|% 10,00
|
|UFUK
|65,45
|7.013.270
|% 10,00
|
|BVSAN
|54,75
|406.987.572
|% 9,98
|
|MARKA
|8,05
|28.745.084
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.875.596
|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
|440.973.121
|% -9,97
|
|EMKEL
|9,32
|434.882.532
|% -9,95
|
|BALAT
|16,52
|1.920.030
|% -9,92
|
|MERCN
|32,76
|102.008.296
|% -9,45
|
|COSMO
|88,00
|2.776.455
|% -9,00
|
|EREGL
|40,86
|6.794.727.185
|% -4,93
|
|ISCTR
|14,60
|6.621.399.816
|% 2,82
|
|ASTOR
|51,95
|5.166.658.856
|% 6,02
|
|AKBNK
|19,72
|4.589.732.832
|% -0,45
|
|YKBNK
|11,80
|4.302.968.154
|% 0,60
|
|ISCTR
|14,60
|6.621.399.816
|% 2,82
|
|YKBNK
|11,80
|4.302.968.154
|% 0,60
|
|ADESE
|1,66
|383.528.608
|% 5,06
|
|AKBNK
|19,72
|4.589.732.832
|% -0,45
|
|EREGL
|40,86
|6.794.727.185
|% -4,93
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9560
|18,9630
|% 0,05
|
|Euro
|20,2484
|20,2552
|% 0,92
|
|Sterlin
|22,7997
|22,9140
|% 1,19
|
|Frank
|20,5366
|20,6603
|% 1,58
|
|Riyal
|5,0355
|5,0607
|% 0,03
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|26,52
|
|Altın Gr.
|1.127
|1.127
|11,21
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.638
|7.696
|66,00
|
|Yarım
|3.732
|3.766
|32,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.883
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,29
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|0,08
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:58CANTE
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 66.35 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 193, 045 adet işlem
-
17:57RAYSG
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 561 adet işlem
-
17:56UNLU
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 782, 704 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 2 altında . İşlem hacmi 79, 266.00 milyon TL de
-
17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem